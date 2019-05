Emissário de Trump critica apologia de rabinos israelitas a ideias de Hitler

RTP02 Mai, 2019, 18:10 | Mundo

Na segunda-feira, o Channel 13 News de Israel transmitiu gravações de uma aula dos rabinos Eliezer Kashitel e Giora Redler sobre o Holocausto, numa academia que prepara jovens israelitas para o serviço militar.



Nas gravações, os rabinos defendem que os árabes são geneticamente inferiores e louvam a ideologia de Adolf Hitler. Podem ser ouvidos comentários como “os árabes têm um problema genético, não sabem administrar um país, não sabem fazer nada”.



“Nós acreditamos no racismo” e “[Hitler] estava 100 por cento correto, estava era do lado errado” são outras frases audíveis.



Depois de as imagens terem sido publicadas, Kashtiel e Redler, numa declaração ao Channel 13, alegaram que os discursos foram retirados do contexto.



Jason Greenblatt veio entretanto classificar estas declarações como “repugnantes”, afirmando no Twitter que estas não representam o judaísmo e promovem abertamente a supremacia judaica.





These outlier comments are disgusting, do not represent Judaism & I condemn them. Hate speech of all forms is vile and as we increasingly see, leads to deadly attacks. We must fight all forms of hatred. https://t.co/RinFVlan6F — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 1 de maio de 2019

“O discurso de ódio é em todas as formas vil e, como vemos cada vez mais, leva a ataques mortais. Precisamos de lutar contra todas as formas de ódio”, disse Greenblatt, um dos responsáveis da elaboração do plano de paz da administração de Trump, com apresentação prevista para junho.Também a Liga Anti-difamação (ADL), organização não-governamental judaica, condenou estas palavras. “Condenamos duramente as declarações feitas pelos rabinos que ensinam na Bnei David Yeshiva. A tentativa do rabino Redler de atribuir razão – para não dizer justificação – a atrocidades perpetradas por Hitler contra o povo judeu, é inconcebível ”, disse a ADL num comunicado.“As declarações feitas pelo rabino Kashtiel a respeito de não-judeus, especificamente árabes, sugerindo que estes são geneticamente inferiores, são vergonhosas. Tais palavras são especialmente graves, uma vez que estes rabinos educam a próxima geração”, lê-se ainda no comunicado.Estas declarações foram de tal forma insólitas que deputados da oposição pediram o fim do financiamento estatal da instituição. Não é a primeira vez que a academia Bnei David está envolvida em polémica.