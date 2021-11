Emissões de CO2 estão a voltar aos níveis pré-pandemia. Futuro depende da COP26

Em 2019, as emissões de gases poluentes, particularmente de CO2, atingiram o seu valor mais elevado de sempre. Pouco depois, os confinamentos impostos na maioria dos países para conter a pandemia de covid-19 fizeram esse valor cair em 5,4 por cento.Após esse breve período de melhoria, uma equipa internacional de cientistas vem agora alertar que, contrariando os esforços necessários para reduzir o aquecimento global.Segundo os dados agora revelados, a maioria dos líderes mundiais falharam em apostar nas energias verdes. Durante a pandemia, os gastos dos Governos nos setores sustentáveis terão sido mínimos, revela o relatório da organização Global Carbon Project ("Projeto Global do Carbono").O recém-divulgado relatório foi produzido por quase uma centena de cientistas de 70 organizações por todo o mundo e prevê que, após uma queda de 5,4 por cento em 2020.A entidade, que procura quantificar as emissões de gases de efeito de estufa a nível mundial e identificar as suas causas, explica que as emissões provenientes do carvão e do gás deram em 2021observada em 2020.Também o uso de combustíveis fósseis está a aumentar este ano, apesar de mais lentamente do que o normal, uma vez que a pandemia continua a ter impacto no setor dos transportes. Com mais pessoas em teletrabalho, menos veículos circulam nas estradas; e com mais restrições nos países, menos aviões andam no ar.

Quem são os maiores responsáveis?

Ao contrário do que seria de esperar, as emissões no país mais poluidor, a China, aumentaram apenas ligeiramente durante a pandemia de covid-19. Até ao final de 2021, espera-se que subam mais quatro por cento.A Índia, pelo contrário, deverá ver as emissões de dióxido de carbono aumentarem em. Já os Estados Unidos e a União Europeia deverão registar aumentos na ordem dos 7,6 por cento em 2021.A longo prazo, porém, tanto EUA como UE deverão continuar a tendência de reduzir lentamente as emissões de gases de efeito de estufa. As energias renováveis foram, aliás, as únicas que continuaram a crescer durante a pandemia.Apesar de todos os esforços, os cientistas alertam que 2022 pode ser o ano em que se atinge um novo pico nas emissões poluentes.“O que é surpreendente é que [o regresso às elevadas emissões de CO2]”, lamentou aoCorinne Le Quéré, uma das investigadoras do relatório do Global Carbon Project.

O que tem de ser feito?

Ainda assim, os especialistas na área do clima mantêm a esperança de que seja possível limitar o aumento das temperaturas a 1,5 graus Celsius. Para isso, é necessário que a COP26 leve a uma ação global rápida e eficaz.“Nós não vimos ainda o efeito das decisões políticas que serão tomadas na COP26 em Glasgow, e que”, declarou Corinne Le Quéré. “A meta de 1,5 graus continua viva. A diminuição de emissões necessárias para a atingir é de facto muito grande, mas possível, desde que haja uma ação concertada”.“Precisamos de”, elucidou, acrescentando que um quarto das emissões poluentes vêm de países que têm feito as suas emissões diminuir enquanto as suas economias crescem, como o Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Japão ou México.“A mensagem-chave é resistir à tentação de ficarmos desencorajados com as nossas descobertas neste relatório”, defendeu. “Os compromissos que estão a ter lugar na COP26 são muito importantes”.Pierre Friedlingstein, professor na Universidade de Exeter (Reino Unido), sublinhou aoa necessidade deEsta afirmação “realça a dimensão das ações que são agora necessárias e” para que possa atingir-se a neutralidade carbónica até 2050, referiu o especialista.A COP26 teve início no domingo em Glasgow, na Escócia, e os trabalhos terminarão a 12 de novembro. Participam nesta cimeira mais de 120 líderes políticos e milhares de representantes, especialistas e ativistas.Esta Cimeira do Clima acontece seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu a meta de limitar o aumento da temperatura média global a entre 1,5 e 2 graus Celsius acima dos valores da época pré-industrial.