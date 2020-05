Emissões de CO2 recuam 4,3% na UE e 8,7% em Portugal, em 2019 (Eurostat)

As emissões de CO2 diminuíram na maioria dos Estados-membros, com as principais quebras a serem observadas na Estónia (-22,1%), Dinamarca (-9,0%), Grécia, Eslováquia (-8,9% cada), Portugal (-8,7%) e Espanha (-7,2%).

Quatro Estados-membros aumentaram as suas emissões de CO2: Luxemburgo (7,5%), Áustria (2,8%), Malta (2,0%) e Lituânia (1,6%).

Chipre manteve as suas emissões estáveis.

De acordo com uma estimativa do gabinete estatístico europeu, as emissões de CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis - principalmente petróleo e derivados, carvão, turfa e gás natural - representam 80% do conjunto das emissões de gases com efeito de estufa, responsáveis pelo aquecimento global, e são influenciadas por fatores como as condições climáticas, o crescimento económico, a densidade populacional, os transportes e atividades industriais.