Emissões de gases de efeito de estufa têm de atingir pico até 2025, alerta relatório preliminar

indica o rascunho do relatório, que ainda não foi publicado.

Isto implica uma maior ambição a curto e médio prazo, assim como ações rápidas e efetivas de implementação, que não sejam condicionadas por questões políticas, económicas e sociais.





os 10 por cento mais ricos, contribuírem com 36 a 45 por cento das emissões de gases de efeito de estufa, o que é 10 vezes mais que o que emitem os 10 por cento mais pobres.



"Os padrões de consumo dos consumidores de países ricos estão associados a grandes pegadas de carbono. Os principais emissores dominam as emissões em setores-chave, por exemplo, o um por cento principal é responsável por 50 por cento das emissões da aviação", lê-se no relatório.



O rascunho que foi divulgado antes do previsto inclui informações sobre o conteúdo de uma parte do Sexto Relatório do IPCC, parcialmente publicado na segunda-feira. O documento é dividido em grupos para preparar relatórios por tema: Ciência das Alterações Climáticas (Grupo I), Impactos (Grupo II) e Mitigação (Grupo III).



Divulgado pela primeira vez na

Os recordes das temperaturas atingidos nos últimos dias no sul da Europa ou no norte dos Estados Unidos, ou as inundações na Europa Central no mês passado, são prova de que o planeta já está a ser afetado pelo aquecimento global.





A secção do relatório que foi indevidamente divulgada diz respeito aos impactos do aquecimento global e a como se pode mitigar os efeitos e evitar o colapso climático.



O relatório destaca, por isso, as mudanças no estilo de vida das populações mundiais que serão necessárias, especialmente nos países ricos e entre os ricos em todo o mundo.



Alguns exemplos sugeridos pelos especialistas para reduzir nas emissões são: abdicar do aquecimento e arrefecimento das casas, proporcionado pelos sistemas de Ar Condicionado; reduzir as viagens de carro, optando por caminhar ou por ir de bicicleta; reduzir as viagens aéreas, reduzir o uso de máquinas e dispositivos que necessitem de consumir energia elétrica.



Mas não são apenas as rotinas que têm de mudar, são também os hábitos alimentares dos países mais desenvolvidos, e que consomem mais carne, alerta ainda o documento.



"Uma mudança nas dietas com uma maior quantidade de proteína vegetal em regiões onde há consumo excessivo de calorias e alimentos de origem animal pode levar a reduções substanciais nas emissões, ao mesmo tempo que proporciona benefícios para a saúde", indicam os especilistas.



"As dietas vegetais podem reduzir as emissões até 50 por cento em comparação com a dieta ocidental (baseada em carne) tem uma emissão intensiva".

O que está a falhar?

O relatório indica que as alterações tecnológicas implementadas até agora a nível global não são suficientes para atingir os objetivos climáticos ou de desenvolvimento. Segundo os especialistas, a questão do plástico ainda não está resolvida e "o crescimento do consumo de energia e materiais é a principal causa do aumento dos Gases de Efeito Estufa (GEE)".



"A ligeira dissociação do crescimento do uso de energia [e amplamente motivada pela realocação da produção] não foi capaz de compensar o efeito do crescimento económico e populacional".







Desde 2010, o custo das tecnologias renováveis desceu acima das expectativas (especialmente a solar, e de baterias), mas no total, a solar e a eólica representam sete por cento do fornecimento de eletricidade.



"Os avanços esperados noutras tecnologias, como a energia nuclear e CDR (remoção de dióxido de carbono), têm sido muito menos promissores".







Isso revela, salientam os cientistas, que os desenvolvimentos tecnológicos que permitem melhorias de eficiência e a mudança para fontes de energia de baixa emissão não são suficientes. Portanto, uma transição massiva no consumo de materiais em todo o mundo, pode até, temporariamente, desencadear mais emissões.





A redução das emissões de dióxido de carbono na próxima década será fundamental para manter o aquecimento global dentro dos 1,5 graus dos níveis pré-industriais. O relatório reafirma ainda a necessidade de reduzir as emissões pela metade para ser possível atingir as emissões líquidas zero até 2050.







Os cientistas acreditam que pode ser possível fazer uma transição dos carros de combustão para os elétricos, mas reconhecem que para "máquinas pesadas" ainda não há tecnologia apropriada, principalmente devido à escassez de materiais para produzir baterias sustentáveis.





"Em cenários que contemplam uma redução na utilização de energia, os desafios de mitigação são significativamente reduzidos, com menor dependência de remoção de CO2 (CDR), menor pressão sobre a Terra e preços mais baixos", esclarece o relatório.



Mas esses cenários "não implicam uma diminuição do bem-estar, apenas uma prestação de melhores serviços". Como referem os especialistas, trata-se literalmente de um cenário "de adaptação ao decrescimento".



Em relação às medidas e políticas a serem adotadas, o relatório destaca que não existe um único mecanismo de política ou sistema de governação que possa, por si só, acelerar a transição necessária. Segundo os cientistas e autores do relatório, seria necessária uma combinação destes, adequando-os a cada contexto e nação.