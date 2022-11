Emissões de poluentes pela economia da UE atingiram 905 milhões de toneladas no 2.º trimestre

As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) pelo setor da economia da União Europeia (UE) atingiram, no segundo trimestre do ano, 905 milhões de toneladas, mais 3% do que no período homólogo, segundo o Eurostat.