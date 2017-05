Emmanuel Macron e o novo Governo: convergência ou ataque à direita?

Christopher Marques - RTP 16 Mai, 2017, 18:54 / atualizado em 16 Mai, 2017, 19:01 | Mundo

A decisão não foi surpreendente mas não deixou de ser inédita. Na segunda-feira, o Eliseu anunciou que Edouard Philippe seria o primeiro chefe do Governo francês sob a égide da presidência Macron. O Presidente eleito pelo movimento Em Marcha! e ex-ministro de um Governo socialista optou por um deputado dos Republicanos, o centro-direita francês.



É a primeira vez desde o fim da II Guerra Mundial que um Presidente francês nomeia um primeiro-ministro de outro partido político sem ser forçado a isso por uma derrota nas eleições legislativas.



O novo primeiro-ministro francês assume pessoalmente a decisão de chefiar o primeiro Executivo de Emmanuel Macron. “Disse a mim mesmo que a situação em que nos encontramos é suficientemente única para que tentássemos algo que nunca foi tentado”, explicou Philippe em entrevista à TF1. O objetivo é o de reunir homens da direita, do centro e da esquerda no mesmo governo.



Emmanuel Macron e Edouard Philippe apresentam assim uma opção de convergência numa nova fase da vida política francesa. Mas nem todos lançam o mesmo olhar à abertura demonstrada pelo novo Presidente francês.

"Destruição"



Os Republicanos ganharam um primeiro-ministro do seu campo político mas não ficaram satisfeitos com a decisão do Presidente. “Aquilo que Emmanuel Macron propõe não é uma recomposição política, é uma destruição”, defendeu na manhã de terça-feira François Baroin, o homem que vai dirigir a campanha dos Republicanos nas legislativas.



Por sua vez, o secretário-geral do partido considera que esta situação "não parece saudável para a democracia”. Bernard Accoyer defende que é necessário “falar do projeto e não das pessoas, das uniões ou das campanhas de recrutamento”.



Segundo o jornal Le Monde, Emmanuel Macron está a motivar um confronto entre duas direitas que persistem sob o mesmo partido: a ala moderada e a ala mais conservadora.



Ao escolher um próximo do moderado Alain Juppé para chefe de Governo, o Presidente fragmenta Os Republicanos, tentando recrutar os que discordam da viragem à direita do partido que se tem verificado desde o fim da presidência de Nicolas Sarkozy.

“Mão estendida”?

A fragmentação que a decisão de Macron levou ao centro-direita é bem patente nas reações à nomeação de Edouard Philippe. Ao contrário de Baroin e Accoyer, figuras mais próximas de Juppé elogiam a opção do Presidente.



Nathalie Kosciusko-Morizet não acredita que Macron queira destruir a direita. “A sua missão é fazer com que o país tenha sucesso”, defendeu esta manhã a ex-candidata republicana à Câmara de Paris.



A questão do momento é até onde irá a fragmentação nos feudos do centro-direita francês. Na segunda-feira, um conjunto de 25 eleitos da direita e do centro publicaram uma coluna onde pedem mudanças no partido. Querem que Os Republicanos respondam “à mão estendida pelo Presidente da República” e façam parte da “transformação política”.



“Ver um presidente social-democrata a nomear um primeiro-ministro de direita é uma rutura muito forte para com a tradição da Quinta República”, explica Benoist Apparu, próximo de Alain Juppé e um dos promotores da petição. Segundo Kosciusko-Morizet, esta tribuna foi já subscrita por 120 personalidades do centro-direita, entre as quais se encontram sete deputados.



Nos diretórios d’Os Republicanos tenta-se evitar que a ala mais moderada deserte do partido e se entregue aos braços de Emmanuel Macron. Na reação à nomeação de Edouard Philippe, o partido sublinhou tratar-se de uma “escolha individual” e que não envolve o partido. No entanto, decidiram não avançar com um processo de exclusão de Edouard Philippe.



O jornal Le Monde indica que o objetivo é não apresentar publicamente as fraturas do partido num momento em que o Presidente tenta apresentar-se por cima da discussão partidária.

Evitar novas saídas



Se Edouard Philippe está já com Macron, resta impedir que mais personalidades se entreguem ao Presidente. François Baroin e Bernard Accoyer têm tentado dissuadir outras personalidades de rumar até ao Governo de Macron.



O partido prepara também uma resposta à tribuna publicada na segunda-feira. O conservador Laurent Wauquiez defende que “o mais certo para que haja uma política de direita e do centro é que haja uma maioria da direita e do centro”. O ex-ministro de Sarkozy rejeita a ideia que Macron tenha estendido a mão aos republicanos porque “nada mudou no seu programa”.



Acusa por isso o Presidente de tentar “comprar personalidades” com ministérios e deixa o aviso à direita moderada: “É preciso escolher: ou o governo, ou Os Republicanos”.



À esquerda, o anúncio dos novos ministros também terá consequências. O candidato presidencial Benoît Hamon frisou que a esquerda não pode fazer parte de um Governo de Emmanuel Macron liderado por um republicano.



No entanto, há personalidades do PS que poderão integrar o Executivo, nomeadamente Jean Yves Le Drian, ex-ministro da Defesa de François Hollande.



A tudo isto junta-se um dado fundamental: o futuro político da França ainda não está decidido. Os franceses voltam às urnas em junho para escolher a maioria parlamentar que apoiará – ou não – o Presidente Macron. Apesar de decorrerem as nomeações ministeriais, a França continua em clima de campanha eleitoral, um clima que influencia as ações do Presidente e dos partidos.

Ministros conhecidos quarta-feira



A dimensão da fragmentação em que se encontram os Republicanos ficará mais clara esta quarta-feira, quando forem anunciados os nomes dos novos ministros franceses. O anúncio estava previsto para esta terça-feira mas acabou por ser adiado para as 15h00 de quarta-feira – 14h00 em Lisboa.



O Eliseu explica que o adiamento permite que seja feita uma verificação da situação fiscal dos novos governantes. Habitualmente, este trabalho é realizado já depois dos novos ministros terem tomado posse, mas o novo Presidente e o primeiro-ministro que escolheu preferiram assim.



À decisão não serão alheios os escândalos políticos que mancharam o mandato de François Hollande. Nomeado em 2014, o secretário de Estado Thomas Thénevoud ficou apenas nove dias com a pasta do Comércio externo, tendo apresentado a demissão depois se ter descoberto que devia dinheiro ao Fisco.



Mais badalado foi o caso de Jérôme Cahuzac, ministro do Orçamento de François Hollande entre 2012 e 2013. Deixou o cargo depois de se descobrir que mantinha uma conta bancária na Suíça que não tinha declarado.

"Compromisso de honra"

Para evitar novas polémicas, Emmanuel Macron indica que “os ministros deverão assinar um compromisso sobre a honra da integridade e da moralidade segundo o qual não estão envolvidos em atividades contrárias à lei ou à integridade”.



O Eliseu indica assim que será feita uma primeira verificação antes da nomeação dos novos ministros. Indigitados os novos governantes, uma inspeção mais profunda será levada a cabo.



O adiamento da apresentação dos nomes dos novos ministros não é o primeiro imprevisto que surge depois da tomada de posse de Emmanuel Macron. A primeira lista de candidatos do movimento político de Macron às legislativas apresentava várias incoerências, nomeadamente nomes de personalidades que não eram candidatas.



Já na segunda-feira, o anúncio do nome do novo primeiro-ministro foi atrasado. Inicialmente previsto para a manhã, acabou por ser feito ao início da tarde através de uma curta declaração do secretário-geral do Eliseu.



A rádio RTL indica que o atraso terá sido motivado por uma primeira divergência entre Emmanuel Macron e Edouard Phillippe quanto ao nome do chefe de gabinete do novo primeiro-ministro.