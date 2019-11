Emmanuel Macron e Xi Jinping pedem 90.000 ME para combater alterações climáticas

Numa declaração conjunta, intitulada "O apelo de Pequim à conservação da biodiversidade e ao combate às alterações climáticas", os dois líderes reafirmaram o seu "firme apoio ao Acordo de Paris", que consideraram "um processo" irreversível e uma "bússola" para uma "ação forte" na questão ambiental.

Macron e Xi disseram que "estão determinados a fazer esforços sem precedentes para garantir o futuro das novas gerações" e "intensificar os esforços internacionais" para combater as alterações climáticas, além de "acelerar a transição para o desenvolvimento verde".

A declaração pede que "todos os países, autoridades internacionais, empresas e organizações não-governamentais publiquem, até ao próximo ano, as suas estratégias de desenvolvimento a longo prazo, até 2050, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa".

Os dois chefes de Estado apelaram ainda a "um compromisso ativo dos líderes políticos ao mais alto nível", em favor da biodiversidade, e ao trabalho conjunto para "reverter a curva de perda da biodiversidade" até 2030.

Ambos os países pediram ainda um compromisso para com a restauração dos ecossistemas e medidas ambiciosas para interromper e reverter a degradação da terra e do mar, recuperando pelo menos 30% dos ecossistemas degradados.

Os dois líderes enfatizaram que o "Fundo Verde" para o clima das Nações Unidas "desempenha um papel essencial na mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento".

A declaração conjunta, emitida durante a visita de Estado de Macron a Pequim, surge após os Estados Unidos informarem a Organização das Nações Unidas (ONU) de que iniciaram o processo de retirada do acordo de combate às alterações climáticas, assinado em Paris há quatro anos.

O Acordo enunciou a meta de impedir um agravamento da subida já verificada na temperatura média mundial em mais entre 0,5 e 1 grau Celsius.

Mas os compromissos avançados pelos participantes em 2015 são insuficientes para impedir aqueles níveis de aquecimento.

O aquecimento global, provocado pela queima de carvão, petróleo e gás, já causou o aumento da temperatura média global em um grau centígrado desde o final do século XIX.

Entre os seus resultados estão a fusão dos gelos, eventos extremos e a acidificação dos oceanos. E os cientistas asseguram que, dependendo da quantidade de dióxido de carbono emitido, a situação só vai piorar até ao final do século, com a temperatura a aumentar vários graus e o nível médio do mar em pelo menos um metro.