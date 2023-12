Emmanuel Macron garante. Lei de imigração "não trai os nossos valores"

A adoção do projeto-lei provocou uma revolta da ala esquerda da maioria relativa que sustenta a presidência, incluindo a demissão do ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, em protesto por uma alegada influência da extrema-direita no texto.



Tal influência foi desmentida por Macron, que garantiu aos microfones da France 5 que os franceses "esperavam este texto".



"Os nossos compatriotas esperavam esta lei", explicou, estimando que esta visa "muito claramente" desanimar clandestinos a optar por França. O país tem um "problema de imigração", reconheceu Macron, mas "mas não fomos ultrapassados pela imigração".

A lei, o 30º pacote legislativo sobre a imigração em quatro décadas em França, é "um escudo que nos faltava", descreveu ainda o chefe de Estado, é "útil" e permite "integrar melhor pela via laboral", indo possibilitar a "regularização de 7.000 a 10.000 pessoas", números já referidos anteriormente pelo ministro do Interior, Gérard Darmanin. Tal influência foi desmentida por Macron, que garantiu aos microfones da France 5 que os franceses "esperavam este texto"., é "útil" e permite "integrar melhor pela via laboral", indo possibilitar a "regularização de 7.000 a 10.000 pessoas", números já referidos anteriormente pelo ministro do Interior, Gérard Darmanin.





O projeto-lei impõe restrições consideráveis ao acesso a prestações sociais por parte dos imigrantes em situação irregular, prevê a instauração de quotas, nega o direito automático à nacionalidade por via do nascimento e restabelece o "delito de estadia irregular".





A lesgislação procura por outro lado convencer os migrantes a regularizar a sua situação, por forma a ter acesso mais cedo a uma série de subsídios e de ajudas.



Tratar "os problemas" que alimentam a extrema-direita

O presidente, reeleito em 2022 com base na promessa de fazer barreira ao avanço da extrema-direita, considerou que "o conjunto do texto não trai os nossos valores".





Pelo contrário, para evitar que o Rassemblement nacional (RN), de Marine Le Pen chegue ao poder, "é preciso tratar os problemas que alimentam" a extrema-direita, defendeu Macron.





Emmanuel Macron afirmou ainda "respeitar" a decisão de Aurélien Rousseau em demitir-se, mas lembrou que "as responsabilidades de governar comprometem-nos". "É preciso assumir o que foi feito ontem, é também necessário acalmar" as pessoas, acrescentou.

Emmanuel Macron reconheceu "não gostar" de algumas disposições da nova legislação, que vai ser submetida ao Tribunal Constitucional. Nomeadamente, referiu, a caução que vai passar a ser pedida aos estudantes estrangeiros e que provocou contestação em diversas universidades.

A adoção da lei foi antecedida de meses de debate, ao longo dos quais o texto original do executivo foi sendo agravado pela direita e pela extrema-direita. Marine Le Pen saudou aliás o texto, reclamando para si "uma vitória ideológica" e medidas que consagram a "piroridade nacional".





O líder da extrema-direita espanhola, Santiago Abascal, desafiou aliás o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, a "imitar" o (seu) amigo (Emmanuel) Macron" na pasta da imigração, saudando "uma lei migratória realmente restritiva".







Apesar da primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, denunciar uma "armadilha" da extrema-direita, por esta assumir à última hora uma legislação que não traduz a sua verdadeira ideologia, vários deputados macronistas da ala esquerda da maioria revoltaram-se e quase 40 acabaram por votar contra o projeto-lei, com vários outros a absterem-se.



Pressão patronal



O projeto-lei acabou por ser aprovado por 349 votos a favor e 186 contra, incluindo 88 do RN. Uma margem que permitiu ao executivo negar que a lei seja da extrema-direita, apesar das acusações dos grupoes de esquerda, que votaram em peso contra a lei.

O presidente francês, fez deste projeto-lei uma bandeira reformista do seu segundo mandato mas poderá ainda pagar caro a sua aprovação. Diversos observadores consideram que o episódio vai "deixar traços" na maioria presidencial.





A oposição da esquerda denunciou a "indignidade" do texto, que considerou uma "vergonha" para o executivo, por ter sido apoiado pela extrema-direita.



Meia centena de associações, sindicatos e ONG denunciaram o projeto-lei, como "o mais retrógrado desde há pelo menos 40 anos" para os estrangeiros em França. Três dezenas de departamentos liderados pela esquerda já anunciaram que não irão cumprir a lei, nomedamente nas restrições aos apoios domiciliários, ADL.







A França conta 5,1 milhões de estrangeiros em situação irregular, ou 7,6 por cento da população. Acolhe ainda meio-milhão de refugiados, que não serão abrangidos pelas restrições, assim como 600 mil a 700 mil clantestinos estimados.





A falta de mão-de-obra em diversos setores, desde a restauração à agricultra ou construção, tem levado os empresários a pressionar o governo a instaurar medidas de regularização dos migrantes mais céleres.