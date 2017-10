Emoção e festa marcam declaração de independência da Catalunha

Foto: Reuters

A criação da república da Catalunha foi aprovada no Parlamento catalão. Entre os 135 deputados, eram precisos 68 votos. Votaram a favor 70 deputados catalães, dez contra e dois em branco, o que significa que a independência ganhou.



Os deputados do PP, do Ciudadanos e do PSOE, que juntos somavam 52 votos e ficavam mesmo assim em minoria, ausentaram-se no momento da votação.