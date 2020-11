Empreendimento em Gaia vai ter assinatura de Souto Moura e empregar 500 trabalhadores

"Vamos iniciar a obra em 2021 e concluí-la em 2-3 anos", anunciou Elad Dror, CEO do grupo Fortera, citado num comunicado.

De acordo com o grupo português, vão ser criados 500 novos postos de trabalho no empreendimento `Skyline`, em Vila Nova de Gaia, cujo investimento global ascende a 100 milhões de euros.

O arquiteto Souto Moura, vencedor do prémio Pritzker em 2011, foi contratado para desenhar um hotel de 160 quartos, um centro de congressos e 100 apartamentos, tudo parte integrante do empreendimento Skyline, localizado na Rua General Torres.

"O projeto é totalmente distinto na região e até no país e conseguir a assinatura de Souto Moura para esta obra é algo que nos deixa extraordinariamente empolgados por ser um nobel, um ícone da arquitetura, que vai acrescentar um enorme valor patrimonial ao projeto e à região", afirma o CEO do grupo.

O projeto consiste num ecossistema de comércio, serviços, residencial e lazer, estando dividido em cinco áreas distintas: um hotel de 20 andares com 160 quartos, um centro de congressos para eventos e exposições com capacidade para 2.000 pessoas, uma praça e superfícies comerciais, 16.000m2 de escritórios e 10.000m2 de área residencial.

O grupo Fortera Properties foi fundado em 2015 e é uma empresa de direito português, que atua no ramo imobiliário de luxo, tendo a sua atividade iniciado no Norte, com o Porto - particularmente as zonas da Boavista, Santo Ildefonso, Nevogilde, Campanhã - e Espinho a serem os concelhos onde "incidem por enquanto os principais investimentos".

As suas grandes áreas de atuação centram-se na aquisição de imóveis para construção de raíz ou reabilitação de espaços para fins hoteleiros ou residencial.

Atualmente, o grupo tem já vários projetos concluídos e comercializados, sendo que será em 2019 que a grande maioria dos projetos residenciais e os primeiros dois grandes investimentos hoteleiros estarão concluídos.