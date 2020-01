Empresa de câmbio Travelex alvo de extorsão informática

"Como medida de precaução, a fim de proteger os dados e impedir a propagação do vírus imediatamente, desligamos todos os nossos sistemas", disse a empresa num comunicado





Pedindo desculpa aos clientes, a empresa garante que não há "indicação de que dados pessoais ou de clientes tenham sido comprometidos" e que algumas das suas agências continuam a funcionar "manualmente", enquanto os serviços não forem restaurados.





Este ataque cibernético afetou alguns bancos que usam a plataforma da Travelex para fornecer serviços de câmbio aos clientes, como o Sainsbury's Bank, o Barclays e o HSBC, entre outros, segundo a BBC.



Hacker's pedem resgate





O grupo do, chamado Sodinokibi, admitiu ser responsável pelo ataque informático à Travelex na véspera de ano novo e estará, de acordo com a BBC , a ameaçar a empresa britânica com um resgate.Os responsáveis pelo ataque afirmam terem conseguido aceder ao sistema de computadores da Travelex há seis meses e, assim, obter dados confidenciais de clientes – datas de nascimento, informações de cartões de crédito e números de segurança social –

"Caso paguem, vamos eliminar e não vamos usar essa base de dados e ainda restauramos toda a rede", disse o grupo.





Sediada em Londres, a Travelex possui mais de 1200 agências em todo o mundo. O grupo, fundado em 1976, pertence à plataforma global de pagamentos Finablr, sediada nos Emirados Árabes Unidos, que garante não ter sido afetada.