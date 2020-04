Empresa de Poiares regista aumento de procura em artigos de proteção

"A procura dos nossos artigos encontra-se numa fase ascendente", disse à agência Lusa Helder Fonseca, diretor-geral da Ansell Portugal - Industrial Gloves.

A fábrica, com 374 trabalhadores, integra uma multinacional que produz equipamentos de proteção para diferentes setores, incluindo ambientes da área hospitalar, não sendo este o caso da unidade que labora na Zona Industrial de Poiares, distrito de Coimbra.

"Os artigos que produzimos em Portugal não são destinados à chamada linha da frente" do combate à atual pandemia, ressalvou Helder Fonseca.

No entanto, salientou, "todas as funções de suporte, nomeadamente serviços municipais, indústrias em funcionamento e transportes, utilizam de forma intensiva os nossos produtos de proteção", como luvas e mangas.

"Não estamos a recorrer ao `lay-off`, nem prevemos essa situação, tendo em conta os dados disponíveis a esta data. Mesmo suportando uma quebra de 10% no nosso efetivo, por suporte à família, ajustamos os produtos prioritários para o mercado, tendo parado uma das linhas de produção", declarou.

Na unidade da Ansell em Portugal, "a procura continua a verificar-se", sobretudo da parte dos "serviços de suporte e manuseamento de mercadorias, serviços de limpeza, desinfestação e atividades como os transportes".

"É previsível uma ligeira desaceleração desta procura nos próximos tempos, em virtude de `stocks` excessivos -- que por receio da evolução da situação tenham sido constituídos -- e desaceleração no ramo industrial europeu", admitiu Helder Fonseca.

Quando a Europa "voltar progressivamente à atividade considerada normal", os armazéns da Ansell Portugal "estarão prontos a responder de forma rápida" aos clientes.

No contexto global do seu negócio, "uma parte significativa" da produção do universo da Ansell, com fábricas em diversos países, são os EPI, como luvas para ambiente hospitalar e fatos de proteção, entre outros.

"Dada a procura intensiva destes produtos, a tendência tem sido de também intensificar investimentos nestes segmentos, para responder o mais rápido possível às necessidades atuais, pelo que a posição de mercado [do grupo] tem saído, por esse ponto, reforçada", frisou à Lusa Helder Fonseca.

A nível mundial, o portefólio do grupo já incluía alguns equipamentos que atualmente podem ser dirigidos ao combate à covid-19.

"A unidade em Portugal está unicamente a agilizar algum suporte nestes itens à comunidade local", não havendo planos para esses artigos serem produzidos em Vila Nova de Poiares, "pelo menos com efeitos a curto prazo", referiu.

O diretor-geral gostaria que a Ansell alargasse a produção local à área da saúde, "mas tal dependerá sempre da estratégia global" do grupo, explicou.

Com 10% dos trabalhadores em casa para apoio aos filhos em idade escolar, a fábrica teve de reorganizar as equipas e encerrar temporariamente uma das linhas de produção.

Tal implicou, segundo o mesmo responsável, "uma descida de cerca de 18% do volume mensal de produção", com reflexos negativos nas exportações.

Helder Fonseca enalteceu a forma como os trabalhadores têm "respondido a todas as alterações internas", com a adoção de "novas e progressivas normas de segurança".

