Empresa espanhola investigada por alegados subornos na venda de armas à Arábia Saudita

Joana Raposo Santos - RTP24 Out, 2018, 19:43 | Mundo

A Defex, que tem apenas 15 funcionários, está a ser investigada desde 2014, ano em que uma transação que envolvia a venda de equipamento policial a Angola levantou suspeitas devido a faturas elevadas. O valor em excesso foi alegadamente distribuído entre trabalhadores do Governo angolano e executivos da empresa espanhola, avançou o diário El País.



A Audiência Nacional espanhola, tribunal sedeado em Madrid, está agora a examinar cinco transações realizadas entre 1992 e 2004 entre Riade e a Defex, assim como 11 contratos assinados entre 2005 e 2014 que terão sido garantidos através do pagamento de comissões ilegais a entidades sauditas.O Estado detém 51 por cento da empresa Defex, sendo que a restante percentagem é detida por empresas privadas dedicadas à venda de armas.



As transações em causa foram descobertas pela Unidade Operacional Central da Guarda Civil espanhola, responsável por crimes graves e organizados, e traduzem-se em cerca de 60,7 milhões de euros pagos à empresa Peninsula, com sede nas ilhas Caimão.



Os pagamentos estarão registados em “diferentes faturas sem descrição dos serviços prestados e sem um contrato associado”, revelou o juiz José de la Mata, responsável pelo caso.



Os investigadores acreditam que a Peninsula e pelo menos outras quatro empresas tinham como objetivo o desvio de fundos que seriam, mais tarde, atribuídos a personalidades influentes que pudessem assegurar a concessão de contratos entre Espanha e Arábia Saudita.

“Dano à reputação”

A Audiência Nacional espanhola pediu assistência judicial à Suíça através de uma carta rogatória, na qual se focou num contrato de equipamento militar com a Arábia Saudita cujo valor ultrapassava os 19 milhões de euros, quando o valor do material em questão era de 14,55 milhões.



Foi também detetado o pagamento de 7,6 milhões de euros a uma empresa saudita que, aparentemente, não terá prestado nenhum serviço aos espanhóis.Por ser parcialmente estatal, a Defex conseguiu obter as licenças necessárias à exportação de armas e munições.



Atualmente a Defex encontra-se em liquidação, depois de em 2017 o conselho de administração ter solicitado ao Conselho de Ministros autorização para dissolução voluntária uma vez que, “como resultado do dano à sua reputação” e “devido às medidas cautelares impostas pela investigação judicial”, já não poderia operar.



No entanto, a empresa espanhola continuou em funcionamento depois da insolvência, pois já tinha compromissos agendados. Em 2017 fez 805 mil euros em contratos com a América Latina.



O seu presidente, vice-presidente e diretor de operações estão sob investigação por manterem “um padrão criminal sistemático” por mais de duas décadas, declarou José de la Mata.



Em julho de 2018, o juiz processou a Defex pela venda irregular de armas a Angola. A tribunal irão a empresa pública, duas outras sociedades e 27 acusados, incluindo os três diretores da Defex.

Navios de guerra

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, defendeu esta quarta-feira a decisão de avançar com a venda de armamento à Arábia Saudita. A administração anterior, do Partido Popular (PP), tinha já assinado um contrato para a venda de 400 bombas, mas o material ainda não tinha sido exportado quando Sánchez tomou posse, em junho.



Margarita Robles, ministra espanhola da Defesa, tem tentado evitar a venda do armamento com receio de que este seja usado na guerra do Iémen.





Sánchez afirma, porém, que o cancelamento da venda poderá fazer a Arábia Saudita recuar no acordo de 1,8 mil milhões de euros para a construção, em Espanha, de cinco navios de guerra destinados ao país do Médio Oriente.





As declarações de Sánchez chegam numa altura em que a Arábia Saudita está envolvida na controversa morte do jornalista Jamal Khashoggi, que a 2 de outubro foi morto no consulado saudita em Istambul.