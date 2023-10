As minas terrestres são um problema grave na Ucrânia, porque os russos as espalharam num terço do país. As amputações dos membros inferiores estão a aumentar entre os militares mas também entre os civis e a desminagem é um processo que vai demorar anos. Uma empresa ucraniana desenvolveu umas botas que ajudam os sapadores a retirar as minas em segurança.