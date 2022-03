Empresário moçambicano raptado em Kiev

"É com muita tristeza que confirmamos a ocorrência e sabemos também que a nossa embaixada em Moscovo tem estado em contacto com a família do referido compatriota para prestar apoio e a solidariedade devidos", afirmou Julião Langa, em declarações reproduzidas hoje pela Rádio Moçambique.

Langa não referiu o dia, local, nem as circunstâncias em que Álvaro Simão Cossa foi raptado.

Fonte próxima disse à Lusa que se trata de um empresário do ramo do calçado estabelecido na Ucrânia há mais de 30 anos.

O caso foi levantado nas redes sociais, seguindo-se depois o pronunciamento das autoridades moçambicanas.

O Governo moçambicano disse no dia 02 que estudam na Ucrânia 15 estudantes moçambicanos, mas que já deixaram o país europeu na sequência da invasão militar russa.

A Rádio Moçambique avançou que além de estudantes, a Ucrânia acolhe também outros moçambicanos, cujo número é desconhecido, dado que a última atualização foi feita em 2014, quando o país africano deixou de ter embaixada em Kiev.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.