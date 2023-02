Empresários moçambicanos pagaram mais de 32 ME em resgates por raptos

"Estimativas preliminares, num estudo em curso, apontam que esta indústria criminosa dos raptos representou cerca de 2,2 mil milhões de meticais até 2022, extorquidos aos empresários", afirmou o presidente da CTA, Agostinho Vuma, numa intervenção pública na segunda-feira.

A Lusa tentou obter o documento, mas fonte da CTA disse que se trata de um estudo ainda em aberto, que não está disponível para consulta pública.

Os raptos têm como consequência a fuga de capitais e a retração de investimento na economia nacional, prosseguiu Vuma, sem referir como é que a CTA chegou àquela cifra preliminar paga em resgates.

Maputo e capitais provinciais têm sido palco de raptos desde 2020, visando principalmente empresários ou seus familiares.

Segundo números oficiais, Moçambique registou 13 raptos em 2022 e 33 detenções ligadas aos crimes, mas estima-se que haja casos que não sejam devidamente reportados.

A procuradora-geral da República, Beatriz Buchili, referiu no último ano que "alguns" agentes da polícia, investigadores, advogados e magistrados são suspeitos de envolvimento nos raptos, acrescentando nalguns casos há ramificações com a África do Sul.

A magistrada disse que há vítimas "constantemente chantageadas", mesmo depois de libertadas, para pagarem quantias em dinheiro por forma a garantir que não voltam a ser raptadas.

Já em janeiro deste ano, o diretor-geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) admitiu em entrevista à Agência de Informação de Moçambique (AIM) o envolvimento de funcionários da administração da justiça nos casos de sequestro que ocorrem no país.