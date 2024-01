Empresários moçambicanos pedem cooperação internacional no combate aos raptos

"Quando falamos de ajuda, pensamos mesmo na cooperação internacional, tendo em conta que outros países já viveram este tipo de situação e já trabalharam nela", afirmou Zuneid Calumia, porta-voz do encontro realizado hoje entre o conselho diretivo da CTA e os representantes das associações filiadas à organização, em conferência de imprensa, em Maputo.

"O que temos notado é que, de facto, existe uma fraca resposta em relação a esta problemática", por parte das autoridades, sustentou Calumia.

Apontou a alegada inação de membros da polícia que estavam perto de um cenário de tentativa de rapto de um gestor de uma loja de venda de mobília no dia 16, em Maputo, que apenas foi abortada com a intervenção de populares, como prova da incapacidade das autoridades para travar este tipo de delitos.

"A população, em alguns momentos, esteve melhor [ao impedir raptos], em relação à própria polícia", que "estava a alguns metros" do local do crime, enfatizou Zuneid Calumia.

Calumia destacou que muitos empresários estão a abandonar o país e a desinvestir, devido à criminalidade.

Avançou que muitos homens de negócios têm defendido a paralisação de atividades económicas em solidariedade com as vítimas de rapto, mas a CTA insiste no diálogo com o Governo, para a identificação e implementação de soluções do problema.

Adelino Buque, também porta-voz do encontro hoje realizado, criticou as referências frequentes à raça das vítimas de rapto, como "empresário de origem indiana ou asiática", considerando este tipo de descrição discriminatório.

"Este facto, por si, significa uma grave discriminação, que os raptos só acontecem aos indianos, por outras palavras, que este rapto não tem nada a ver com a maioria da sociedade", afirmou Buque, pedindo à polícia e à comunicação social para deixarem de se referir às vítimas através da "raça ou tonalidade da pele".

Apelou ao executivo para colocar em funcionamento a brigada antirraptos, cuja formação foi anunciada em 2023 pelas autoridades, sublinhando que "os raptos já estão a funcionar há 12 anos" em Moçambique.

"Quando um empresário se retira do país, significa que o seu investimento também se retira do país", enfatizou Adelino Buque.

Buque avançou que pelouro da segurança na CTA está a trabalhar num plano para o combate aos raptos, que vai propor ao Governo.

Na segunda-feira, a polícia moçambicana anunciou a detenção de dois homens por alegado envolvimento no rapto de um empresário em 20 de janeiro, na baixa da cidade de Maputo, mas avançou que a vítima ainda "continua no cativeiro".

O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique, Hilário Lole, disse, em conferência de imprensa, que os dois homens também estão envolvidos na tentativa de rapto de um gestor de uma loja de venda de mobília, que ocorreu no dia 16 na capital moçambicana.

"Existem informações bastante fortes da sua participação nesses dois últimos casos" e são "indivíduos que vinham sendo procurados, tínhamos mandados de busca contra os mesmos", afirmou Lole.

Os dois homens são também acusados de envolvimento em raptos que aconteceram em 2021 e em 2023, acrescentou Lole.

O empresário raptado no dia 20 já tinha sido raptado, em 2011, tornando-se na primeira vítima conhecida deste tipo de crime em Moçambique.

No dia 16, um gestor de uma loja de venda de mobília foi ferido no abdómen durante uma tentativa de rapto frustrada por populares que atiraram pedras contra os autores do crime, disse então à Lusa o porta-voz da polícia em Maputo, Leonel Muchina.

Em novembro, o Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCOT) de Moçambique deduziu acusação contra três arguidos alegadamente envolvidos no rapto e morte de um homem de 57 anos em dezembro de 2022.

Um dos arguidos é um antigo membro do Sernic e um outro é funcionário de uma direção provincial da Justiça, condenado a 23 anos de prisão por envolvimento noutros crimes, incluindo rapto, mas absolvido em segunda instância, referiu o GCCOT em comunicado.