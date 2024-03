Empresários taiwaneses planeiam reduzir investimentos na China

Um estudo do Conselho de Assuntos Continentais de Taiwan, organismo oficial responsável pelas relações com a China, indicou que a reestruturação das cadeias de abastecimento globais e o "ambiente em mudança" na China para os investidores estrangeiros levaram a uma redução do investimento no último ano.

Como resultado, 45,4% dos empresários taiwaneses que têm negócios na China já reduziram os investimentos no país e outros 21,5% planeiam fazê-lo nos próximos anos, de acordo com o relatório, que apontou o aumento do salário mínimo dos trabalhadores chineses como uma das principais razões para esta decisão.

Em contrapartida, cerca de 70% das empresas taiwanesas vão manter inalterados os investimentos na China e 10% tencionam aumentá-los, referiu o estudo, para concluir que apenas um número "relativamente pequeno" de inquiridos está otimista quanto "ao potencial" do mercado chinês.

Estas estatísticas estão em consonância com um outro relatório divulgado pelo Conselho dos Assuntos Continentais no mês passado, o qual indicava que as empresas taiwanesas investiram 3,036 mil milhões de dólares (2,775 mil milhões de euros) na China em 2023, o valor mais baixo dos últimos 22 anos.

O distanciamento económico entre Taiwan e a China surge no contexto das crescentes tensões no estreito de Formosa nos últimos anos, uma vez que Pequim considera a ilha - com um governo autónomo desde 1949 - uma província sua e não exclui o uso da força para conseguir a "reunificação nacional".