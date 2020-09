Empresas mineiras chinesas estão a extrair carvão no principal parque do Zimbabué

As alegadas extrações estão a ser realizadas na parte norte deste parque de 14 mil quilómetros quadrados, famoso por ter sido a casa do leão Cecil, cuja morte às mãos de caçadores em 2015 causou indignação internacional.

Hwange é também a casa de numerosas espécies gravemente ameaçadas, como os rinocerontes negros e cães africanos selvagens (licaons), sendo uma grande atração turística internacional para o Zimbabué.

Apesar de o Governo de Emmerson Mnangagwa não se ter pronunciado publicamente sobre o assunto, organizações de conservação e operadores turísticos da área descobriram as operações durante o mês de agosto, quando notaram a presença de engenheiros chineses a fazer perfurações para colher amostras.

De acordo com a lei do Zimbabué, as operações mineiras só podem ser realizadas com a aprovação presidencial.

"Penso que eles estão a tentar manter o silêncio. Tudo o que fazemos é dizer ´isto está a acontecer`", disse Trevor Lane, diretor do grupo de conservação Bhejane Trust, à agência Efe.

De acordo com Trevor Lane, após a descoberta das operações, a autoridade que gere os parques nacionais do Zimbabué interveio. Inicialmente, de acordo com as informações tratadas pelo Bhejane Trust, os engenheiros chineses tinham chegado sem licenças, mas depois de terem sido impedidos, regressaram com os documentos.

Grupos de conservação da natureza e operadores turísticos na área de Hwange estão agora a preparar uma declaração conjunta para apresentar ao Governo, rejeitando qualquer atividade mineira no interior do parque.

A grande preocupação é que o ruído e a poluição provoquem um enorme êxodo de vida selvagem, o que terá efeitos ecológicos devastadores e significará um rude golpe para o turismo.

O governo de Mnangagwa quer triplicar até 2023 as receitas da exploração mineira no Zimbabué, que está a atravessar uma profunda crise económica, passando dos atuais 4 mil milhões de dólares para 12 mil milhões de dólares.

Os peritos locais receiam, contudo, que este ambicioso objetivo desencadeie incursões em áreas protegidas.

"No passado, tem havido mineração limitada em alguns parques. Estamos decididamente receosos de que vá haver um verdadeiro recrudescimento da exploração mineira nos parques nacionais", disse Nyaradzo Mutonhori, diretor do programa da Associação de Direito Ambiental do Zimbabué.

"O nosso verdadeiro receio é que, ao concentrarmo-nos nos benefícios económicos das atividades mineiras, o ambiente não seja levado em consideração", acrescentou.