EN 328 em Sever do Vouga cortada devido ao fogo que deflagrou em Oliveira de Frades

Estrada Nacional (EN) 328 encontra-se hoje cortada entre as freguesias de Pessegueiro do Vouga e Talhadas, na saída para a Autoestrada 25 (A25), no concelho de Sever do Vouga, devido ao incêndio de Oliveira de Frades, informou a GNR.