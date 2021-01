Encarregados de educação aplaudem possibilidade de reabertura de ATL`s e centros de estudo

Foto: Nuno Patrício - RTP

A questão dos ATL's, está a provocar dificuldades aos pais, que tinham de as ir buscar após as aulas, para que não ficassem sozinhas no recreio. E a reabertura destas unidades agrada aos pais.