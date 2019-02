Enclave timorense de Oecusse com receitas de quase 23 milhões de euros em três anos, anuncia presidente

Lusa27 Fev, 2019, 07:22 | Mundo

"Nos últimos três anos, as receitas totais foram de cerca de 31 milhões (cerca de 23 milhões de euros). Desse valor cerca de 12 milhões foram impostos", explicou Mari Alkatiri em declarações à Lusa.

"Isso significa que dos 300 e tal milhões de despesas nesse período, a região conseguiu receitas de cerca de 10%", notou o presidente da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Se isso se aplicasse a nível nacional, "imagine-se as receitas dos 11 mil milhões que foram gastos nos últimos anos", disse.

Alkatiri indicou que o volume das receitas caiu nos últimos tempos, resultado do "desinvestimento em Oecusse, como aliás em todo o território", sublinhando, porém, que a RAEOA "não tem dívidas".

Mari Alkatiri falava à Lusa, no final de uma audição conjunta das comissões C e G do parlamento timorense, sobre a Conta Geral do Estado de 2017, durante a qual comentou vários aspetos da situação económica e financeira da RAEOA.

Durante o debate, na sala do plenário, foi referida a questão da auditoria realizada pela Câmara de Contas timorense aos projetos do enclave de Oecusse-Ambeno em 2014 e 2015, que apontou eventuais infrações financeiras no valor de quase 30 milhões de dólares.

Mari Alkatiri escusou-se a debater detalhadamente o acórdão e explicou que a RAEOA enviou, em 12 de fevereiro, a resposta à Câmara de Contas, notando que vários aspetos apontados no relatório "foram corrigidos".

No debate, Alkatiri disse que a RAEOA contratou um especialista, a tempo parcial, para fortalecer os processos de auditoria interna, disputando alguns dos dados sobre os saldos das contas da autoridade no relatório da Conta do Estado.

Uma das questões ainda por resolver, afirmou, é o processo de integração das contas da RAEOA na Conta Geral do Estado, insistindo que "não há conta geral regional" e que os números da região devem ser incorporados nas contas nacionais.

Entre outras questões pendentes, Alkatiri disse que o novo aeroporto de Oecusse está à espera apenas da conclusão do processo de obtenção da certificação internacional para que possa começar a receber voos internacionais.

O responsável explicou ainda que "há muitos investidores preparados para investir" na região, estando a decorrer negociações, entre outros projetos, para "a gestão internacional do hotel" e um parque marinho.

A situação "está a ser afetada pela instabilidade política" dos últimos tempos em Timor-Leste, admitiu.