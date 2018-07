Encontrado navio russo com possível "tesouro"

RTP19 Jul, 2018, 16:30 / atualizado em 19 Jul, 2018, 16:31 | Mundo

O cruzador Dmitrii Donskoi afundou-se nas águas entre a Coreia do Sul e o Japão em 1905, durante a guerra entre a Rússia e o Japão. Após 113 anos, o Shinil Group, uma empresa sul-coreana, descobriu na terça-feira os destroços do navio.



Mas o que suscita mais interesse nesta descoberta é o tesouro que se acredita existir dentro do navio. A empresa da Coreia do Sul alega que juntamente com o navio foram encontrados 130 mil milhões de dólares em ouro (mais de 113 mil milhões de euros).



Segundo a agência Reuters, o Shinil Group garantiu que na próxima semana irá apresentar provas que suportem as surpreendentes alegações. Acrescenta que a empresa foi a “única entidade no mundo” a descobrir o navio.





No entanto, a atribuição da responsabilidade pela descoberta do navio não é assim tão clara. O Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia Oceânica contestou o que foi argumentado pelo Shinil Group e afirma que foi o instituto a descobrir o navio russo em 2003, sustentando o argumento com fotografias e mapas de 2007.

O Shinil Group acredita que o navio esteja avaliado em 884 mil milhões de dólares



A empresa sul-coreana revelou que tem intenções de registar o navio junto das autoridades para, de seguida, resgatá-lo para a superfície. Declara, ainda, que 10 por cento do valor do ouro será empregue em projetos turísticos na ilha de Ulleungdo, incluindo um memorial do navio.

Uma empresa de construção norte-coreana também se juntou à discussão e reivindica a posição de primeiro lugar relativamente à descoberta do navio de guerra.A verdade é que desde que o navio se afundou, várias têm sido as tentativas de encontrar a embarcação e “caçar” o tesouro que se acredita existir. Rumores defendem a ideia que ocarregava ouro para a Rota do Pacífico da Rússia – ouro esse que estaria avaliado numa fortuna de milhões e seria um dos maiores tesouros descobertos até hoje caso fosse encontrado., em declarações à CNN, revela não ter certezas da quantidade de ouro que irá ser possível recuperar. Acrescenta que o navio foi encontrado num declive profundo no oceano e que algumas partes do casco estavam bastante danificadas, mas outras, pelo contrário, estavam praticamente intactas.