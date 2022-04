Encontrados 132 corpos com sinais de tortura em Makariv

As autoridades ucranianas revelaram ter encontrado 132 corpos com sinais de tortura em Makariv, nas imediações de Kiev. Volodymyr Zelensky diz que o Serviço de Segurança do país intercetou comunicações de tropas russas que provam crimes de guerra. Agora, vai ser imposto um recolher obrigatório na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia.