Encontrados no Bangladesh mais sete corpos após naufrágios de barcos de rohingya

Desde o final de agosto, quando escalou a violência no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia, cerca de 100 pessoas morreram ao tentar atravessar o rio Naf, que separa a Birmânia do Bangladesh, ou através do golfo de Bengala.

"Encontrámos sete corpos hoje, incluindo de crianças, na margem do rio Naf", declarou o comandante da guarda costeira do Bangladesh, S. M. Ariful Islam, à agência de notícias francesa AFP.

Segundo o mesmo responsável, alguns dos corpos procedem do naufrágio de um barco, que transportava `rohingyas`, que teve lugar na noite de terça-feira perto da vila fronteiriça de Shah Porir Dwip, enquanto outros muito provavelmente de acidentes anteriores, ocorridos há três ou quatro dias, atendendo a que os corpos estavam "muito deformados".

De acordo com os dados da polícia, pelo menos 99 `rohingyas` morreram em naufrágios desde 25 de agosto.

"A maioria das vítimas são crianças. Alguns corpos têm marcas de balas", detalhou Humayun Rashid, chefe adjunto da polícia do distrito de Cox`s Bazar, junto à Birmânia.

Segundo a ONU, centenas de barcos sobrelotados de `rohingyas`, e até jangadas, alcançaram a costa perto das aldeias de Shamlapur e de Shah Porir Dwip numa semana.

Pelo menos 370 mil `rohingya` cruzaram a fronteira para o Bangladesh desde 25 de agosto, altura em que a violência escalou após uma ofensiva militar lançada na sequência do ataque, nesse dia, contra três dezenas de postos da polícia efetuado pela rebelião, o Exército de Salvação do Estado Rohingya, que defende os direitos daquela minoria muçulmana.

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou na segunda-feira que a forma como a Birmânia está a tratar a minoria muçulmana `rohingya` aparenta "um exemplo clássico de limpeza étnica".

"A Birmânia tem recusado o acesso dos inspetores [da ONU] especializados em direitos humanos. A avaliação atualizada da situação não pode ser integralmente realizada, mas a situação parece ser um exemplo clássico de limpeza étnica", disse Zeid Ra`ad Al Hussein na abertura da 36.ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra.

Na terça-feira, as autoridades birmanesas rejeitaram a acusação do representante da ONU.

A líder de facto da Birmânia tem sido duramente criticada por defender a atuação do exército em relação aos `rohingya` por múltiplas personalidades, entre as quais a paquistanesa Malala Yousafzai e o sul-africano Desmond Tutu, também laureados com o Nobel da Paz.

Uma petição, assinada por mais de 350 mil pessoas de todo o mundo, pediu ao Comité Nobel Norueguês que retire o prémio à responsável birmanesa.

Suu Kyi defendeu-se das críticas na semana passada, afirmando haver uma campanha de desinformação sobre a questão e assegurando que vai proteger os direitos de todas as pessoas. "A solidariedade internacional com os `rohingya` é o resultado de um enorme icebergue de desinformação, que visa criar problemas entre as diferentes comunidades e promover os interesses dos terroristas", disse.

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se hoje para discutir a violência na Birmânia, uma reunião urgente reclamada pelo Reino Unido e Suécia em resposta às crescentes preocupações da comunidade internacional.

A Birmânia, onde mais de 90% da população é budista, não reconhece cidadania aos `rohingya`, uma minoria apátrida considerada pelas Nações Unidas como uma das mais perseguidas do planeta.

Mais de um milhão de `rohingya` vivem em Rakhine, onde sofrem crescente discriminação desde o início da violência sectária em 2012, que causou pelo menos 160 mortos e deixou aproximadamente 120 mil pessoas confinadas a 67 campos de deslocados.

Apesar de muitos viverem no país há gerações, não têm acesso ao mercado de trabalho, às escolas, aos hospitais e o recrudescimento do nacionalismo budista nos últimos anos levou a uma crescente hostilidade contra eles, com confrontos por vezes mortíferos.