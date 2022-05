Encontro anual da organização pró-armas começa nos EUA

O evento anual da NRA (ou Associação Nacional de Armas, na tradução em português), cujas edições em 2020 e 2021 foram canceladas devido à pandemia de covid-19, vai reunir até domingo altos quadros da organização e várias figuras da ala conservadora norte-americana, incluindo o ex-presidente republicano Donald Trump.O encontro acontece num momento em que tanto os direitos de posse de armas como a própria organização estão a ser novamente alvo de um intenso escrutínio nos Estados Unidos, especialmente depois de um tiroteio ocorrido na terça-feira numa escola primária em Uvalde, também no estado do Texas, que fez 21 mortos, dos quais 19 eram crianças.No dia seguinte ao tiroteio, e classificando o massacre ocorrido na escola de Uvalde como, a NRA negou ter qualquer responsabilidade nos acontecimentos e reiterou a realização do seu evento anual.Para hoje, e à margem da conferência da NRA, está convocada em Houston uma manifestação pelo controlo de armas.