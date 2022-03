Encontro entre diplomatas são "primeiro ato de vontade de querer encontrar soluções"

A porta voz do ministério russo dos Negócios Estrangeiros Maria Zakharova partilhou imagens do arranque da reunião através da rede social Telegram.Numa sala ampla com mesa em "u", sentam-se os dois ministros e mais alguns elementos do staff dos dois governos. Ao centro está o ministro turco dos Negócios Estrangeiros.No entender do antigo embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Martins da Cruz não deverá sair do encontro uma solução para o conflito. Mas trata-se de um bom sinal para um possível entendimento entre as duas partes.Mas os dois lados têm dificuldades a ultrapassar este diferendo, em especial a Ucrânia.O presidente ucraniano está sob grande pressão devido à destruição e às vítimas que a invasão russa está a causar.