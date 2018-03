Encontro histórico entre Trump e Jong-un. Êxito diplomático ou erro crasso?

Andreia Martins - RTP09 Mar, 2018, 14:22 / atualizado em 09 Mar, 2018, 14:38 | Mundo

Depois da guerra no Iraque em 2003 e do acordo nuclear com o Irão em 2015, os Estados Unidos parecem preparar-se para riscar mais um país da lista do “eixo do mal”, proclamado por George W. Bush em 2002. A reunião, proposta por Kim Jong-un, foi aceite pelo Presidente norte-americano e está marcada para maio em local ainda a designar.



Chung Eui-yong, diretor do gabinete de Segurança Nacional da Coreia do Sul, entregou ontem a Donald Trump uma carta assinada na segunda-feira por Kim Jong-un. Foi este representante que liderou a delegação sul-coreana enviada a Washington.



Nessa missiva, o líder norte-coreano oferece a suspensão do programa nuclear e balístico em troca de um início de negociações com os norte-americanos.



No Twitter, o Presidente norte-americano escreveu que intenção do Presidente da Coreia do Norte é avançar com a desnuclearização, "não apenas um congelamento" do programa nuclear.





Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de março de 2018

