Encontros de Avramopoulos com comissários europeus foram de cortesia

Na conferência de imprensa diária, o porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer, salientou que o antigo comissário europeu das Migrações e Assuntos Internos (2014-2019) se encontrou, entre 15 e 17 de novembro, em vésperas do Mundial 2022, com atuais membros do Colégio de Comissários, tratando-se de "visitas de cortesia a antigos colegas".

O porta-voz salientou que serão pedidos ao grego mais esclarecimentos sobre os encontros em causa.

Avramopoulos reuniu-se nomeadamente com a sua sucessora na pasta, a sueca Ylva Johansson, e a responsável pela Saúde, a cipriota Stella Kyriakides.

Mamer sublinhou que, segundo o entendimiento do executivo comunitário, o grego não representava a organização não governamental (ONG) Fight Impunity (Combater a Impunidade) em qualquer dos encontros.

Avramopoulos, que já declarou publicamente ter recebido pagamentos de 60 mil euros da Fight Impunity -- implicada no escândalo de corrupção com origem no Qatar -, salientou ainda nada ter a ver com os subornos alegadamente pagos pelo país, no âmbito da organização do mundial de futebol.

O ex-comissário, esclareceu também o porta-voz, tem-se encontrado em diversas ocasiões com antigos colegas, nomeadamente em férias.

A Comissão Europeia tinha autorizado Avramopoulos a colaborar com a ONG, sob a condição de este nunca se encontrar com comissários enquanto representante da organização, da qual se desvinculou, entretanto.

A justiça belga está a investigar um escândalo de corrupção que já atingiu eurodeputados, um sindicato europeu e uma ONG, suspeitos de receber subornos para ajudarem a limpar a imagem do Qatar, nomeadamente as condições de trabalho dos migrantes.