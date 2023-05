Encontros em Roma. Zelensky reuniu-se com Mattarella e Meloni

O presidente da Ucrânia reuniu-se durante a manhã com o homólogo italiano, Sergio Mattarella, e ao inicio da tarde com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que reforçou o total apoio do país à Ucrânia. O presidente ucraniano agradeceu o apoio de Itália e reforçou o interesse na paz.