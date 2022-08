Energia na União Europeia coloca frente a frente Sánchez e Scholz

Sánchez foi convidado por Scholz a deslocar-se ao território alemão e a participar numa sessão extraordinária do Conselho de Ministros na qual, durante dois dias, o executivo de Berlim irá discutir a estratégia de segurança nacional e os problemas do aprovisionamento energético decorrentes da guerra na Ucrânia.Scholz defendeu publicamente, em agosto, a construção de um gasoduto pan-europeu, que ligue a Península Ibérica, desde Portugal, à Alemanha, para permitir a distribuição de gás a partir de outras origens que não a Rússia e assim diminuir a dependência energética alemã e de outros países da UE do gás russo.As ligações para transporte de energia de Portugal e Espanha ao resto da Europa são quase inexistentes e os dois países da Península Ibérica têm pedido que se acelerem os projetos para construir gasodutos.Na semana passada, o governo alemão sublinhou que há um "grande consenso" entre Alemanha, Portugal e Espanha nesta matéria, que "tem sido sempre tema de conversações anteriores".Sánchez já reafirmou "a determinação de Espanha" em avançar com o gasoduto previsto para os Pirenéus e a unanimidade com Portugal nesta matéria, mas garantiu que avançarão ligações com Itália se França demorar o processo.