Engano fatal: agente da Polícia de Dallas despedida por abater um vizinho

Depois de várias semanas em licença administrativa, a ex-agente foi detida e acusada de homicídio. A Polícia de Dallas lançou, entretanto, uma investigação interna para apurar todos os factos e concluiu agora que o despedimento imediato de Amber Guyger era justificado. A chefe da polícia de Dallas, Renee Hall, confirmou a decisão, alegando “envolvimento em conduta imprópria” por parte da ex-agente.



Guyger argumentou logo no dia do incidente que tinha disparado contra a vítima por pensar que esta tinha entrado em sua casa e que se tratava de um assaltante. Os dois moravam no mesmo prédio - Jean vivia no andar de cima e Guyger no de baixo – quando a ex-agente, alegadamente, confundiu os dois andares e entrou no apartamento de Jean.



Pensando estar a ser vítima de um assalto quando encontrou Jean na sala, disparou três vezes. A advogada da família da vítima já confirmou que Botham Jean estava desarmado quando a ex-agente entrou no apartamento e disparou.



Especula-se que a decisão de anunciar o despedimento da ex-agente da Polícia de Dallas enquanto a investigação criminal ainda decorre deve-se, sobretudo, às pressões de vários grupos de protesto contra a demora na resolução deste caso e à sensibilidade do próprio caso. Mais uma vez, este é um incidente que envolve um agente policial e uma vítima afro-americana.