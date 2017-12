Engenho suspeito neutralizado num mercado de Natal de Potsdam

RTP01 Dez, 2017, 19:32 / atualizado em 01 Dez, 2017, 20:07 | Mundo

Um empregado da farmácia deu o alerta e a polícia ordenou a evacuação de uma parte do centro da cidade, no leste da Alemanha e a sudoeste de Berlim.



Apesar da evacuação, alguns residentes foram instados a permanecer em casa e uma parte do mercado foi mantida a funcionar.



O engenho foi neutralizado mas as investigações quanto à sua natureza prosseguem.



"É necessário ainda analisa-lo" e "estamos no início" das investigações, foi a resposta dada pelo ministro do Interior da região de Brandeburgo, Karl-Heinz Schräter, à sua própria pergunta "é algo que não é explosivo ou é algo explosivo?".



Na rede social Twitter a polícia precisou que o objeto suspeito era "cilíndrico com cabos, baterias e pregos". Garantiu entretanto que não foi encontrado nenhum detonador.



Schräter diz dentro do objeto "também havia provavelmente pólvora".



De acordo com as forças de segurança, o pacote foi abandondado por um homem. Foi encontrado cerca das 14h30 locais (13h30 GMT) e dentro dele estava uma caixa de metal.



Em 19 de dezembro de 2016, um ataque de atropelamento através de camião num mercado de natal de Berlim, fez 12 mortos e mais de 70 feridos.



Foi reivindicado pelo grupo islamita Estado Islâmico e foi o atentado mais mortífero de sempre em solo alemão.



O ministro alemão do interior, Thomas de Maiziàre, reafirmou esta sexta-feira que a Alemanha permanece em estado de alerta e se mantinha um alvo dos islamitas.