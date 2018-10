Engenhos explosivos enviados para Obama e Hillary Clinton

RTP24 Out, 2018, 15:27 / atualizado em 24 Out, 2018, 16:51 | Mundo

Pouco depois da divulgação da notícia da deteção de engenhos explosivos nas centrais do correio de Obama e Clinton, as instalações da televisão norte-americana CNN eram evacuadas devido à existência de um pacote suspeito na sala do correio.

A polícia confirmou que foi chamada ao local, no edifício Time Warner, em Nova Iorque, por volta das 9:53 locais (14:53 em Lisboa). O dispositivo suspeito foi removido por duas horas mais tarde, eram 16:43 em Lisboa.

A CNN refere que a embalagem tinha como remetente o antigo diretor da CIA, John Bremmen.

FBI lidera investigação a engenhos destinados a Obama e Clinton

A polícia federal, FBI, os serviços secretos e as autoridades de Westchester County estão a investigar o envio do "pacote suspeito" com um "engenho explosivo funcional" endereçado a Hillary Clinton. Foi detetado na tarde de terça-feira, na casa da antiga secretária de Estado, em Chappaqua, Nova Iorque.

Os serviços secretos norte-americanos também confirmaram a interceção, na manhã desta quarta-feira, de um "potencial engenho explosivo" enviado para a residência do ex-Presidente Barack Obama em Washington.

"Os pacotes foram imediatamente identificados durante os procedimentos rotineiros de triagem de correio como potenciais dispositivos explosivos e foram adequadamente tratados como tal", disseram os serviços secretos em comunicado.

Nenhum dos "potenciais engenhos explosivos" chegou ao destinatário ou colocou em risco Obama ou Clinton.

"O assunto está atualmente sob investigação federal", confirmou a polícia. O FBI "alavancará todos os recursos federais, estaduais e locais disponíveis para determinar a origem dos pacotes e identificar os responsáveis".

Engenhos idênticos ao enviado para George Soros

Os investigadores admitem que estes casos estão relacionados com o explosivo descoberto, segunda-feira, entre o correio do multimilionário e filantropo George Soros, em Katonah, a 66 quilómetros a norte de Nova Iorque.

O dispositivo, composto por um tubo de 15 centímetros de comprimento preenchido com pó explosivo, foi “detonado proativamente” por elementos do esquadrão de bombas.



O motivo do possível ataque a Soros ainda não foi revelado e a autoria do envio também não foi reivindicada.



Soros, que fez fortuna em finanças e agora se dedica à filantropia e ao ativismo político, é frequentemente alvo da ira dos grupos de extrema-direita.



Nos últimos dias, foi posto a circular o boato de que George Soros teria financiado uma caravana de imigrantes que se desloca para o norte do México.

Casa Branca fala de “atos desprezíveis”

Depois de num primeiro momento ter sido anunciado também a interceção duma embalagem suspeita na Casa Branca, a notícia foi desmentida.





A Casa Branca apelidou de “atos desprezíveis” o envio dos engenhos para o ex-casal presidencial Bill e Hillary Clinton, bem como para o antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama.







"Estes atos horríveis são desprezíveis, quem quer que sejam os responsáveis serão responsabilizados em toda a extensão da lei", declarou a porta-voz da Presidência norte-americana.







Sarah Huckabee Sanders garantiu que as forças de segurança norte-americanas estão a tomar todas as medidas necessárias para proteger qualquer pessoa ameaçada.







"Os serviços secretos dos Estados Unidos e outras agências estão a investigar e a tomar todas as medidas apropriadas para proteger qualquer pessoa ameaçada por estes cobardes", sublinhou.