Ensaio clínico de plasma de doentes recuperados deve começar até final de maio em Portugal

Maria Antónia Escoval, a presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação,revela que na próxima semana deverão começar a poder receber as inscrições dos doentes recuperados da infeção covid-19 para doarem sangue. Até final de maio, deverá poder iniciar-se o ensaio clínico que usa plasma de doentes recuperados (que já contêm anticorppos) para ajudar a tratar pessoas ainda doentes com a covid-19.