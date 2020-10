Ensaios de vacina da Covid-19 vão continuar apesar da morte de voluntário

Foto: Reuters

Apesar da morte de um voluntário no Brasil, os testes à vacina de Oxford contra a Covid-19 não vão ser interrompidos. O jornalista Pedro Sá Guerra, correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, conta que as autoridades de saúde brasileiras garantem que o médico de 28 anos que participava nestes ensaios não foi vítima de quaisquer efeitos adversos relacionados com a investigação.