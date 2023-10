Ensaios nucleares russos são "mais um golpe na arquitetura internacional" fiz SIPRI

No relatório, a revogação do Tratado de Proibição Completa de Ensaios Nucleares (CTBT) foi descrita como uma "medida inútil que parece ter mais a ver com a sinalização geopolítica do que com o desenvolvimento de armas nucleares".

Os especialistas alertaram para os danos da decisão nas ralações internacionais: "é mais um golpe na já precária arquitetura internacional", expondo a intenção de Putin de "gerar alarme e incerteza entre os Estados que apoiam a Ucrânia na sua defesa contra a invasão da Rússia".

O mesmo relatório do SIPRI critica a posição dos EUA face à decisão da Rússia, considerando "difícil" para Washington "ir longe na crítica ao anúncio de Putin e à potencial retirada da Rússia do CTBT, uma vez que os próprios EUA não conseguiram ratificar o tratado".

Os especialistas apelaram ainda à reconciliação e negociação dos dois países, face às tensões que têm vindo a surgir com a decisão. "A Rússia e os EUA precisam de pôr de lado as suas diferenças e sentar-se à mesa de negociações", refere o SIPRI.

A Duma russa votará esta semana se deverá ou não revogar a ratificação pela Rússia do CTBT.

A votação segue-se a uma declaração do Clube de Discussão Valdai, a 05 de outubro, na qual o Presidente russo, Vladimir Putin sugeriu que o país poderia retomar os testes de armas nucleares passadas mais de três décadas, pela primeira vez desde a dissolução da União Soviética.

O projeto "garantirá a paridade e a resposta simétrica em relação aos Estados Unidos, que desde o momento da assinatura em 1996 ainda não tinha completado o processo de ratificação", disse Leonid Slutski, chefe do Comité de Assuntos Internacionais da Duma russa (parlamento).

No entanto, sublinhou que Moscovo não pretende abandonar o tratado ou suspender a sua vigência, pelo facto de o projeto-lei estar dirigido ao "restabelecimento da justiça e do equilíbrio com o objetivo de garantir a cooperação internacional no campo do controlo sobre o armamento nuclear".

"Prosseguiremos no cumprimento das nossas obrigações, incluindo a manutenção da moratória à realização de ensaios nucleares", afirmou.

A última leitura deverá ocorrer na quarta-feira e a terceira e última no dia seguinte, apesar de o Kremlin insistir que este passo não significa que a Rússia decida reiniciar no imediato dos ensaios nucleares.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assegurou recentemente que o anúncio da Rússia demonstra "a falta de respeito e o contínuo desprezo" do Kremlin pelos seus compromissos internacionais.

O CTBT, aprovado pela Assembleia geral da ONU em 10 de setembro de 1996, foi assinado por 185 países, incluindo a Rússia, que o ratificou em 30 de junho de 2000.

No entanto, nove países optaram por nunca o ratificar, incluindo Estados Unidos, China, Irão e Israel, enquanto a Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Síria nunca sequer o assinaram.