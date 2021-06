Entradas irregulares na UE quase duplicam entre janeiro e março

De acordo com um comunicado da Frontex, houve mais 47% de entradas ilegais nas fronteiras externas da UE do que nos primeiros cinco meses de 2020, quando o número de migrantes irregulares recuou devido à pandemia da covid-19.

A rota do Mediterrâneo Central teve um aumento de 151%, para as 15.171 pessoas, seguindo-se a dos Balcãs Ocidentais: mais 104%, para as 14.723 entradas detetadas.

A rota do Mediterrâneo Ocidental, por seu lado, teve um aumento homólogo de 19%, para as 4.497 entradas ilegais e a do Mediterrâneo Oriental foi a única a apresentar um recuo, de 47%, para as 6.215 tentativas de atravessamento da fronteira externa da UE.

O arquipélago espanhol das Canárias viu o número de chegadas aumentar para cerca do dobro na comparação homóloga, chegando às 5.250 pessoas entre janeiro e maio.