Entre testes com mísseis e críticas, Coreia do Norte assume a presidência da Conferência de Desarmamento da ONU

Sob sanções multilaterais por violação de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas,





"A República Popular Democrática da Coreia (RPDC) continua comprometida em contribuir para a paz e o desarmamento globais e atribui importância ao trabalho da conferência", afirmou o embaixador norte-coreano Han Tae Song na reunião de quinta-feira em Genebra, na Suíça, acrescentando que é uma "honra e um privilégio" ocupar o cargo.





A posição assumida pelo responsável contrasta com as decisões e ações do regime norte-coreano ao longo das últimas décadas, desde os recorrentes testes de mísseis balísticos, incluindo mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), aos ensaios nucleares que já valeram a Pyongyang várias sanções por violação das normas internacionais.







Na tomada de posse, o embaixador norte-coreano prometeu “respeitar as posições de todas as delegações” e pediu aos restantes membros que evitassem “atitudes politizadas”.





Todos os meses, a presidência da Conferência sobre Desarmamento fica sob a responsabilidade de um dos seus 67 Estados-membros, por ordem alfabética. Seguindo essa ordem, em junho, a presidência pertence a Pyongyang.







Desde o início do ano, a Coreia do Norte já realizou cerca de 20 ensaios de mísseis, incluindo um modelo de gama de alcance intercontinental. Na semana passada, por ocasião da visita do presidente norte-americano Joe Biden a vários países asiáticos, Pyongyang anunciou o lançamento de três mísseis , incluindo um alegado teste com um míssil balístico interncontinental (ICBM).

Coro de críticas





A liderança provisória da Coreia do Norte neste órgão da ONU está a motivar várias críticas entre os restantes Estados-membros que participam nestas sessões. No entanto, e contra o apelo de dezenas de organizações não-governamentais, os responsáveis não boicotaram as reuniões.





Em vez disso, algumas missões diplomáticas enviaram representantes de nível inferior aos que habitualmente são destacados.





“Termos o regime norte-coreano de Kim Jong-un a presidir a um órgão de desarmamento global de armas nucleares será como termos um violador em série como encarregado de um abrigo para mulheres. Este é um país que ameaça atacar outros Estados-membros da ONU com mísseis e que comete atrocidades contra o seu próprio povo”, afirmou Hillel Neuer, diretor executivo da UN Watch, uma organização sediada em Genebra que se dedica à monitorização do trabalho das Nações Unidas.





A reação geral mais contida a esta presidência rotativa está a ser comparada à resposta mais vincada ao que aconteceu em 2018, quando a Síria assumiu a presidência deste mesmo órgão. Na altura, o Canadá promoveu a leitura de testemunhos de sobreviventes a ataques químicos no país numa das sessões.





Tal como aconteceu com a presidência síria, a presidência da Coreia do Norte “irá minar seriamente a imagem e a credibilidade das Nações Unidas”, indicou Hillel Neuer.





Por outro lado, é mais um passo para a perda de relevância do órgão “no contexto atual”, assinalou Marc Finaud, especialista do Centro de Política de Segurança em Genebra, citado pela CNN.





De lembrar que a Conferência sobre o Desarmamento, o único fórum multilateral do mundo para o desarmamento, não alcançou a qualquer acordo desde o Tratado de Interdição Total de Testes Nucleares (CTBT), assinado em 1996.

“O meu país continua em guerra”





Em resposta às críticas de vários países e organizações, o embaixador norte-americano justificou a aposta de Pyongyang no armamento devido ao estado de guerra em que se encontra.





“O meu país continua em guerra com os Estados Unidos, ou por outras palavras, a guerra da Coreia dos anos 50 ainda não acabou e encontramo-nos numa situação de cessar-fogo”, afirmou Tae Song.





O norte-coreano acusou ainda os EUA de provocações ao prosseguir com exercícios militares na região todos os anos, obrigando "a desenvolver capacidades de defesa nacional com o único objetivo de defender o nosso Estado", comentou.





"A história demonstra que quando um país é atacado ou invadido, nenhum outro país o vai proteger e cabe ao próprio país defender-se", completou o embaixador.







