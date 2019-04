Entrega de comida ao domicílio na China cresce mais de 100% em 2018

Lusa10 Abr, 2019, 08:28 | Mundo

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, o número de pedidos de refeições, petiscos, legumes ou frutas, através de plataformas de comércio eletrónico, fixou-se em 10.960 milhões, no ano passado, quase o dobro do que em 2017.

O documento, publicado pela empresa de análise de dados Analysys, estimou que o mercado vai continuar a crescer, nos próximos três anos, para alcançar 934 mil milhões de yuan (123,5 mil milhões de euros), em 2021.

Em dezembro passado, o número de utilizadores de aplicações de entregas ao domicílio atingiu os 102,8 milhões.

O relatório colocou o Ele.me, adquirido pelo gigante de comércio eletrónico Alibaba, e o Meituan, como as duas maiores empresas no mercado, e destacou o avanço recente do serviço de transportes privado Didi.

Ao todo, no final de 2018, o número de utilizadores de comércio eletrónico na China atingiu os 610 milhões, um crescimento de 14,4%, segundo o Centro de Informação de Rede da China.

Com cerca de 1.400 milhões de habitantes, o país mais populoso do mundo representa quase metade do comércio eletrónico mundial.