Entrevista RTP. Timothy Garton Ash compara Putin a Hitler e Zelensky a Churchill

Timothy Garton Ash é um dos mais prestigiados e publicados intelectuais do Reino Unido. Professor de estudos europeus na Universidade de Oxford, tem uma coluna semanal no Guardian e os seus ensaios têm sido publicados em jornais como o New York Times, The Washington Post e Wall Street Journal. É autor de oito livros sobre história europeia. Numa entrevista exclusiva à RTP afirma que não é excessivo comparar Putin a Hitler e vê em Zelensky uma espécie de Churchill da Ucrânia.