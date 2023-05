Enviado chinês deverá visitar Varsóvia na sexta-feira

"Assim será", disse à agência francesa AFP o porta-voz do ministério, Lukasz Jasina, depois de um jornalista polaco ter anunciado na rede social Twitter que Li se vai reunir com um membro do governo de Varsóvia.

Li, o representante especial para os assuntos euro-asiáticos encarregado de discutir a resolução da guerra russa contra a Ucrânia, deverá visitar Kiev hoje e na quarta-feira, disse à AFP um alto funcionário do governo ucraniano na segunda-feira.

Além da Ucrânia e da Polónia, o antigo embaixador da China em Moscovo deverá também visitar a França, a Alemanha e a Rússia, com vista a "uma resolução política da crise ucraniana", segundo Pequim.

A China nunca condenou publicamente o Presidente russo, Vladimir Putin, pela invasão da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022.

Pequim apresenta-se como uma parte neutra e pretende desempenhar um papel de mediador, mesmo que a posição de parceiro económico e diplomático próximo de Moscovo a desqualifique aos olhos de algumas capitais europeias.

Numa fase inicial do conflito, a Ucrânia e a Rússia realizaram encontros para procurar uma solução para o conflito, sob mediação da Bielorrússia e depois da Turquia, mas sem sucesso.

A Ucrânia exige a devolução das cinco regiões declaradas anexadas pela Rússia como uma das pré-condições para eventuais conversações de paz, mas Moscovo responde que Kiev tem de se adaptar à nova realidade.

Desde o início da guerra, Putin declarou como anexadas ao território russo as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, depois de ter feito o mesmo à Crimeia, em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a anexação russa das cinco regiões ucranianas.

Os aliados ocidentais da Ucrânia impuseram sanções à Rússia para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.

Têm também fornecido equipamento militar às forças armadas ucranianas para combater as tropas russas.

A guerra contra a Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se o número de baixas civis e militares nos 15 meses de guerra, mas diversas fontes, incluindo a ONU, admitem que será elevado.