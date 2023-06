Enviado da ONU no Mali vê como "quase impossível" continuidade da missão de paz

Numa breve declaração após discursar hoje perante o Conselho de Segurança, Wane lembrou que todas as missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) são estabelecidas e operam "com base no consenso" com as autoridades do país.

"Sem esse consenso, será extremamente difícil, quase impossível" pensar na continuidade do Minusma, cujo mandato termina em 30 de junho, disse.

O Conselho de Segurança marcou uma reunião para o dia 29 deste mês, justamente para votar a renovação da missão, que opera no Mali desde 2013 e cujo mandato é renovado por períodos de um ano.

Embora a relação tensa entre a Minusma e o Governo do Mali fosse conhecida, o pedido hoje feito pelo ministro das Relações Exteriores do país, Abdoulaye Diop, para a sua retirada imediata causou surpresa entre os Estados-membros que votarão o futuro da missão.

A maioria dos países havia formulado o seu desejo de renovar o mandato da Minusma com os apelos habituais para melhorar a sua coordenação com o Governo do Mali, e foi apenas no final da reunião que o ministro Diop criticou o trabalho da missão nos termos mais duros e, consequentemente, apelou à sua "retirada imediata".

De acordo com o ministro, a situação no país em 2023 é pior do que há dez anos, o que demonstra o "fracasso" da missão.

Mali e Burkina Faso são os dois países do Sahel mais atingidos pela violência jihadista, mas, no caso do Mali, somam-se várias tensões comunitárias.

A atividade da Minusma durante a sua década de implementação não foi capaz de reduzir todas essas tensões cruzadas ou proporcionar estabilidade política. De facto, o país sofreu dois golpes de Estado consecutivos (em 2020 e 2021) e agora é governado por uma junta militar, que se tem aproximado da Rússia, através dos mercenários do grupo Wagner.

Frisando que o estatuto atual da missão não é viável, o secretário-geral da ONU, António Guterres, colocou na mesa três opções para a evolução da missão, desde um aumento de pessoal até a uma retirada total de tropas caso não fossem cumpridas as condições-chave.

Num relatório publicado no início da semana, recomendou ao Conselho a solução intermédia, ou seja, uma "reconfiguração" da missão para a concentrar num número limitado de prioridades.

A reunião de hoje mais uma vez mostrou as divisões dentro do Conselho de Segurança sobre como desenvolver a Minusma, criada em 2013 para ajudar a estabilizar um Estado ameaçado de colapso sob pressão jihadista, proteger civis, contribuir para o esforço de paz e defender os direitos humanos.

Vários países, incluindo a França - responsável de redigir as resoluções sobre o Mali -, os Estados Unidos ou o Reino Unido sublinharam a importância da Minusma.

Já os embaixadores da Rússia e da China enfatizaram hoje no Conselho a necessidade de ter em conta a opinião e as prioridades do Governo do Mali, assim como a sua vontade em relação à missão