Enviado da ONU pede uma renovação da trégua estabelecida no país

Os dois meses de trégua -- iniciada em 02 de abril e a primeira desde 2016 - estabelecidos entre as partes em conflito quebrou o ciclo de violência e trouxe um alívio aos iemenitas, segundo o diplomata sueco.

"Vimos os benefícios tangíveis que a trégua trouxe até agora", disse Grundberg, num comunicado divulgado na quarta-feira, pedindo às partes que a renovem "para estender e consolidar esses benefícios".

O acordo entre o Governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional e os rebeldes Huthis estabeleceu um cessar-fogo acompanhado de medidas para aliviar o sofrimento da população, como o levantamento do cerco imposto a algumas cidades e a retoma limitada do tráfego aéreo em Sana, a capital do país, após seis anos de interrupção.

As negociações entre as partes começaram na quarta-feira, em Amã, capital da Jordânia, discutindo a reabertura das estradas que levam a Taiz, uma cidade de 600.000 habitantes cercada pelos rebeldes durante anos.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, assumiram o controlo de Sana e grandes áreas do território, desencadeando uma intervenção militar internacional sob o comando da Arábia Saudita em 2015, em apoio ao Governo local.

A guerra já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas e mergulhou o país, o mais pobre da Península Arábica, numa das piores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU.

Graças à trégua, que expira em princípio em 02 de junho, os combates "diminuíram drasticamente" e mais de 1.000 passageiros puderam voar entre Sana e Amã, disse Hans Grundberg.

"A trégua apresenta uma oportunidade de romper com a violência e o sofrimento do passado e avançar para um futuro pacífico no Iémen. As partes devem aproveitar essa oportunidade", acrescentou o enviado da ONU.