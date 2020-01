Enviado de Xi Jinping presente na inauguração de novo mandato de Nyusi

A presença de Cai Dafeng, vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, foi feito em conferência de imprensa, pelo porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang.

A China é um dos principais parceiros comerciais e investidores em Moçambique.

Na última visita a Pequim, em maio passado, Nyusi afirmou estar disposto a desempenhar um "papel ativo" no desenvolvimento da iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" na África subsaariana, reafirmando o compromisso do país com a visão internacional de Pequim.

Aquele projeto, lançado por Xi Jinping, inclui a construção de aeroportos, centrais elétricas ou zonas de comércio livre, visando redesenhar as vias comerciais entre a China e a Europa, África ou Ásia Central.

Nyusi disse então querer "trocar experiências sobre governação" com a China e "aprofundar a parceria estratégica" com o país asiático em vários setores.

Nas eleições gerais realizadas em Moçambique no dia 15 de outubro, Filipe Nyusi foi reeleito Presidente de Moçambique, para um segundo mandato, com 73% dos votos, de acordo com os resultados oficiais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, contestados pela oposição da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).