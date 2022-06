Enviado de Zelensky a Lisboa: "Queremos fazer parte do futuro europeu, não do passado russo"

“Quero começar com uma palavra depor estarem a ajudar verdadeiramente a Ucrânia desde os primeiros dias da invasão russa”, afirmou Igor Zhovkva, lembrando especialmente a hospitalidade em relação aos refugiados.O responsável passou então a garantir que. Zhokva lembrou as dificuldades que o país enfrenta na atual situação de guerra, adiantando que a Ucrânia pretende “alargar as suas exportações” para os países europeus, não obstante o bloqueio aos portos e às exportações por parte da Rússia., vincou, acrescentando que Kiev trará valor acrescentado aos 27.Questionado pela RTP sobre o tempo de adesão à União Europeia, o enviado especial do presidente da Ucrânia não quis especular sobre quantos “meses, anos ou dias” serão necessários.

Zhovkva pede rapidez da UE para “assumir decisões políticas corajosas”

Admitindo que o processo de adesão poderá demorar mais tempo do que o desejado, Zhovka garantiu que a Ucrânia está pronta a seguir com as reformas necessárias. No entanto, muito depende também da União Europeia., lembrou.

Em conferência de imprensa ao lado do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, Igor Zhovkva lembrou a visita “oportuna e útil” de António Costa a Kiev, uma viagem que “trouxe resultados muito positivos”.

Por essa razão, Igor Zhovkva pediu, mas assegurou que a Ucrânia não pretende “nenhum tratamento mais especial”.Sobre o sexto e mais recente pacote de sanções lançado por Bruxelas, o enviado especial de Volodymyr Zelensky deixou claro quee deve haver mais esforços para “não apoiar o agressor”.

“Para negociações reais não pode haver mísseis a voar por cima das cabeças”

Igor Zhovkva falou ainda sobre o estado das negociações entre Kiev e Moscovo, referindo que os russos “nem ouviam as posições ucranianas” no início do conflito.e só aí “começaram a ouvir”, afirmou.“Infelizmente não há nada para falar com nenhum dirigente da delegação russa. As verdadeiras negociações com resultados verdadeiros só vão acontecer se estiverem preenchidas duas condições”, disse o responsável.E enunciou quais são essas condições: em primeiro lugar,“pelo menos para a linha anterior da 24 de fevereiro deste ano” e, em segundo lugar, “um cessar-fogo total sobre territórios da Ucrânia”., vincou.