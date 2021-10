Enviado dos Estados Unidos espera que Pyongyang ponha fim a testes de mísseis

Na terça-feira, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico a partir de um submarino (SLBM), o que motivou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Kim Sung considerou "uma provocação" o lançamento, na terça-feira, de um míssil balístico a partir de um submarino (SLBM) e descreveu estes ensaios "preocupantes e contraproducentes".

"Esperamos que a República Popular da Coreia (RPDC) responda positivamente aos nossos esforços de sensibilização", disse Kim aos jornalistas em Seul.

O lançamento de terça-feira foi o último de uma série de testes de armas recentes da Coreia do Norte, incluindo um míssil de cruzeiro de longo alcance.

No início deste mês, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, responsabilizou a administração norte-americana pelas sanções impostas pela ONU e rejeitou as declarações de Washington, de acordo com as quais os EUA não têm intenções hostis.

Kim Jong-un reuniu-se três vezes com o ex-Presidente norte-americano Donald Trump, mas os dois responsáveis não conseguiram chegar a um acordo sobre o fim do programa nuclear da Coreia do Norte.

As conversões bilaterais estão suspensas desde o fracasso da cimeira de Hanoi, no início de 2019.

O atual Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que vai continuar a explorar a via diplomática, mas com uma abordagem mais discreta.