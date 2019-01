Enviado dos EUA saúda "progressos significativos" para solução do conflito no Afeganistão

Lusa26 Jan, 2019, 18:21 | Mundo

"As reuniões aqui foram mais produtivas do que haviam sido no passado. Nós fizemos progressos importantes em questões cruciais", escreveu na rede social Twitter, Zalmay Khalilzad, enviado especial dos Estados Unidos para a Reconciliação no Afeganistão, depois de seis dias de negociações com os talibãs no Qatar.

O diplomata disse esperar voltar ao Afeganistão para dar conta dos resultados das reuniões, mas disse que "iriam continuar com esta dinâmica e em breve retomar as negociações. Há uma série de questões ainda por resolver", disse Khalilzad no Twitter.

Zalmay Khalilzad deixou claro que não haverá acordo sem "um acordo sobre o diálogo intra-Afeganistão" e "um cessar-fogo completo".

A 15 de janeiro, os talibãs tinham ameaçado acabar os contactos com os Estados Unidos, mesmo que o enviado norte-americano fizesse outra deslocação em busca de um fim para o prolongado conflito no Afeganistão, do qual Donald Trump prometeu retirar os militares norte-americanos.

No início desse dia, a embaixada norte-americana em Cabul divulgou que o enviado dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, tinha chegado à capital afegã, depois de visitar a Índia, Emirados Árabes Unidos e a China.

Khalilzad ter-se-á reunido com o Presidente Ashraf Ghani, o chefe do Governo, Abdullah Abdullah, e outros líderes políticos para discutir os próximos passos dos esforços dos Estados Unidos para alcançarem um processo de paz liderado pelos afegãos.

Os talibãs têm recusado, repetidamente, reunir-se diretamente com representantes do Governo afegão.

Segundo uma declaração dos insurgentes, os Estados Unidos concordaram, durante reuniões havidas em novembro, numa agenda com dois pontos: a retirada das tropas estrangeiras e garantias de que o Afeganistão não volta a ser usado como base de ataques a outros países, como foi pela `Al-Qaeda`.

No comunicado, os talibãs acusaram Washington de procurar alargar a agenda, presumivelmente referindo-se à pretensão norte-americana de os talibãs negociarem diretamente com o Governo de Cabul.