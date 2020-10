Enviado pessoal de Guterres a Moçambique insiste que grupo dissidente da Renamo deve largar as armas

"Reitero o meu convite ao general Mariano Nhongo [líder do grupo] e à Junta Militar da Renamo para se juntarem ao processo de Desarmamento Desmobilização e Reintegração (DDR) e, através do diálogo, resolverem os seus diferendos", refere Mirko Manzoni, numa nota divulgada hoje à comunicação social.

Em causa estão os ataques, no centro, atribuídos à autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada por Nhongo, antigo dirigente de guerrilha, que exige melhores condições de reintegração e a demissão do atual presidente do partido, Ossufo Momade, acusando-o de ter desviado o processo negocial dos ideais do seu antecessor, Afonso Dhlakama, líder histórico que morreu em maio de 2018.

Os ataques armados no centro de Moçambique têm afetado as províncias de Manica e Sofala e já provocaram a morte de, pelo menos, 30 pessoas desde agosto do ano passado, em estradas e povoações locais.

Para o enviado pessoal de António Guterres, o reinício do DDR, após meses interrompido, é a altura ideal para que os guerrilheiros da Junta Militar juntem-se ao processo de paz.

"Os progressos que foram alcançados no processo de DDR ao longo dos últimos meses são prova da vontade do povo de garantir um futuro pacífico para si próprio e para as suas famílias", refere Mirko Manzoni.

Em junho, o enviado pessoal de António Guterres a Moçambique disse que já tentou conversar com Mariano Nhongo, mas não teve sucesso.

"Mariano Nhongo é inflexível e todas as aproximações com vista a um entendimento fracassaram", disse, na altura, Mirko Manzoni, em entrevista ao canal televisivo STV.

Apesar das incursões atribuídas ao grupo de Nhongo, o processo do desarmamento do braço armado do principal partido de oposição previsto no acordo de 06 de agosto continua, tendo já abrangido mais de 1.075 guerrilheiros, de um total de 5.000 que se espera que entreguem as armas.