Enviados da RTP na Ucrânia confirmam explosões em Kiev

Os enviados especiais da RTP foram chamados para o abrigo após as duas explosões desta madrugada. A jornalista da RTP, Cândida Pinto, relata a situação vivida no abrigo, onde há jornalistas, outros hóspedes, incluindo crianças, e pessoas que trabalham no hotel.